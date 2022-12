Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) her yıl organize ettiği ve artık gelenekselleşen "11. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması" sonuçlandı. “Yeni Nesil Koster Gemisi” olarak temanın belirlendiği yarışmanın ödül töreninde, üniversiteli tasarımcılar ödüllerine kavuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin “Vaquita” isimli projesi, birincilik ödülüne layık görüldü.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen “11. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”, sonuçlandı. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl temasının “Yeni nesil koster gemisi” olarak belirlendiği yarışmanın final gecesinde farklı üniversitelerden 25 öğrenci 9 proje ile yarıştı.

Yarışmanın ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, denizcilik sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ihracatçı birlikleri başkanları, sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

GYHİB Başkanı Cem Seven: Bu yıl sektörün tanıtım çalışmalarına hız verdik

Ödül töreninin açılış konuşmasında Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yarışma ile hedeflerinin sektörün geleceği gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak olduğunu belirterek, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak 2012 yılında Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmalarına başlarken amacımız sektörümüzün geleceği olarak gördüğümüz öğrencilere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak, yetenekli öğrenci arkadaşlarımızı sektörümüze kazandırmak ve ileride sektörümüzü daha yukarıya taşımaları için motivasyon sağlamaktı. Bugün eski yarışmacılarımızın hemen hepsinin sektörde kendilerine yer bulmuş olduklarını memnuniyetle ifade etmek isterim. Ödül töreni gecemiz de tam bu amaçla, tüm öğrenci arkadaşlarımızın projelerini, kendilerini, fikirlerini, vizyonlarını, hayallerini ortaya koymaları ve bunları sektörün tüm paydaşlarıyla istişare edebilmeleri için büyük bir fırsattır” dedi.

Birlik Başkanı Seven, Türkiye’nin gemi ve yat ihracatını değerlendirerek, 2022 yılına sektörün ihracat dinamiklerinin tanıtımına ağırlık vererek başladıklarını kaydetti. Cem Seven, sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılında gerçekleşen 1 milyar 626 milyon dolarlık rekor ihracatın hikâyesini Ticaret Bakanlığımızın da onayı ile sanatsal bir anlatımla ‘the art on water’ projemizde buluşturarak ihracat dinamiklerimizin tanıtımına ağırlık verdik. Balıkçı gemileri ihracatında dünya birincisi, römorkörlerde dünya ikincisi, feribot ve gezinti tekneleri ihracatında dünya altıncısı olduğumuzu, mega yat ihracatında en çok ihracat gerçekleştiren ilk on ülke arasında yer aldığımızı vurguladık. Dijital tanıtım projemiz The Art On Water ile on binlerce yabancı profesyonele sektörümüzün hikâyesini, Türkiye’de gemi ve yat yaptırmanın avantajlarını anlattık. Norveç’te Norshipping, Yunanistan’da Posidonia, Almanya’da SMM Fuarlarının Türkiye milli katılım organizasyonlarını düzenleyerek hem katılımcı firmalarımızın fuarlara en iyi şartlarda katılmasını sağlayıp hem de sektörümüzün ihracat yüzünü tanıttık. Yine Norveç Trondheim’da gerçekleşen Norfishing Fuarı’nda, Monaco’da Monaco Yacht Show Fuarlarında info stantlarımız ile hem hikâyemizi dünyayla paylaştık hem de info alanlarımızı tüm Türk firmalarımızın kullanımına sunduk.

Pandemi koşulları nedeni ile geçmişte ertelenen bu 5 fuarı da 2022 yılı içinde başarılı şekilde tamamlamış olduk…”

Bu yıl iki proje için 2 özel ödül verildi

GYHİB Başkanı Seven, bu yıl iki proje için de özel ödül verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, “Jüri heyetimizin önerisi, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulumuzun uygun görüşü ile iki projemiz için de özel ödül verilmesini kararlaştırdık. Bugün ilk üç sırada yer alarak dereceye giren projelerin yanı sıra iki projeye de Türk Loydu özel ödülü ve Gemi Mühendisleri Odası özel ödülü de vereceğiz” dedi.

Ödül töreni büyük heyecana sahne oldu

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe “Vaquita” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Nedir Ymamov ve Tunahan Sert,; ikinciliğe “Methter” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Berfe Nur Kallenci, Faruk Berkin Gücüyeter, Kağan Esat Özlü ve Mahircan Yıldız; üçüncülüğe “Free Willy” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Ahmet İzzet Kurtuluş, Rahmi Murat Dural, Tufan Koftar; Türk Loydu Özel Ödülü’ne “Aiolos” isimli projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Derya Çelikel, Mehmet Akif Tarhan, Tuncer Sönmezoğlu, Erdinç Kara; Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Özel Ödülü’ne “Mediterranean Gull” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Ozan Şahin, Hüseyin Deniz Güler layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 80 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 20 bin TL tutarında para ödülleri verildi. Ayrıca Türk Loydu Özel Ödülü ile GMO Özel Ödülü sahipleri ise 10 bin TL tutarındaki para ödüllerini aldı.

Yarışmanın jürisinde; Ahmet Uzun, Mehmet Aziz Göksel, Bekir Şener, Ahmet Dursun Alkan, Ercan Köse, İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Necdet Salgür, Haluk Suntay, H. Bülent Şener, Tanju Kalaycıoğlu, Yusuf Turhan Soyaslan, Ercüment Kafalı, Mustafa İnsel, Cem Melikoğlu ve Ali Can Takinacı’nın oluşturduğu 15 kişilik bir heyet yer aldı. Projeler inovasyon, sektöre katkısı, uygulanabilirlik, yerli katkı oranı, çevrecilik ve sunumun kalitesi kriterlerine göre değerlendirildi. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmaları’nda diğer tasarım yarışmalarından farklı olarak gruplarda en az 1 adet gemi inşa-gemi makine veya gemi deniz teknolojileri mühendisliği öğrencisi yer alması şartı bulunuyor. Yarışmaya müracaat eden projelerden yalnızca tasarım değil, mühendislik hesaplamalarının yapılması da talep ediliyor.

Ödül töreninin sonunda, 2023 yılında gerçekleşecek tasarım yarışmasının konusunun “Katamaran Gezi Teknesi Tasarımı” olacağı duyuruldu.