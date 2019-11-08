“Türkiye, global pazarda 15’inci büyük filoya sahip”

Denizcilik sektörünün öneminin fakında olduklarının altını çizen Rıza Tuna Turagay, denizcilik sektörünün Türkiye ekonomisi için artı değer kattığını dile getirdi. Dünya ticaretinin yüzde 84’ü, Türkiye dış ticaretinin yüzde 89’unun deniz yoluyla yapıldığını belirten Turagay, Türkiye’nin global pazarda 15’inci büyük filoya sahip olduğunu ifade etti. Bunun yanında Türkiye’nin 28.5 milyon DWT’lik bir kapasitesinin bulunduğunu söyleyen Turagay, “Ayrıca, 180 limanımız ve 80 tersanemiz var. Tersanelerimize bu yıl 151 gemi sipariş edilirken, bu anlamda 4’üncü sırada yer aldık. Bu rakamlar, Türkiye ekonomisi ve dış ticareti için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyan rakamlar. Ticaret Bakanlığı olarak bizler de elimizden gelen desteği göstereceğiz” diye konuştu.

“Enflasyon, % 8.5’e geriledi”

Türkiye’nin 2018 yılını 168 milyar dolar ihracat ile kapattığını kaydeden Rıza Tuna Turagay, bununla birlikte 223 milyar dolarlık ithalat ile tamamladığını söyledi. Bu yılın zorlu geçtiğini anlatan Turagay, şöyle devam etti: “2018’in Ağustos ayında yaşadığımız büyük bir atak vardı. Türkiye ekonomisinin çökertilmesine dönük atılmış bir adım vardı. Ama, cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve bakanlarımızın dik duruşuyla çok önemli mesafeler kat ettik. Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranı yüzde 24’lere kadar çıkmıştı. Son üç ayda bin baz puan azalarak yüzde 14’e geriledi. Enflasyon, tüketici enflasyonu yüzde 25’lere çıkmıştı, bugün itibarıyla yüzde 8.5’e geriledi. Bunlar az başarılar değil.”

“Enflasyon gerilerken kurda istikrar sağlandı”

Cari işlemlerde de 12 aylık dönemlerde 5.1 milyar dolarlık fazla verildiğinin altını çizen Rıza Tuna Turagay, bir yandan enflasyon gerilerken, kurda istikrar sağlandığını anlattı. Faiz oranlarında ise bu kadar önemli miktarda gerileme olmasına rağmen, kurlarda bir artışın olmadığına dikkat çeken Turagay, “Bunlar hep başarılar ve bu başarıların arkasında tabii ki siz sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın büyük emeği, çabası, gayreti vardı. Sabah akşam herkes çalıştı ve Türkiye’nin düzlüğü çıkması için adımlar atıldı. Şu anda bir dengeleme dönemindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye 2020 yılından itibaren yüzde 5’lik büyüme rakamlarına yeniden kavuşacak” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bu yılın ilk 10 ayında 148 milyar dolarlık ihracat yaptığı bilgisini veren olduğunu belirten Rıza Tuna Turagay, “2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yüzde 2.06’lık bir artışımız söz konusu. İthalatımız yaklaşık yüzde 13 düşerek, 173 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığımız 55 milyar dolarlardan yaklaşık 23 milyar dolarlara geriledi. Bunlar az başarılar değil, unutmayın dünya ticaretinin zor günler geçirdiği bir dönemde biz bu sıkıntıları atlatmayı başardık” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin payı binde 4 seviyesinde

Küresel ölçeğin en büyük ithalatçısının ABD olduğunu vurgulayan Rıza Tuna Turagay, söz konusu ülkenin yılda 2.4 trilyon dolar ithalat yaptığını kaydetti. Türkiye’nin ABD’ye ihracatının ise 8.4 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Turagay, şunları kaydetti: “ABD’nin toplam ithalatı içinde Türkiye'nin payı binde 4 seviyesinde. Dolayısıyla ABD gibi büyük pazarlar önümüzdeki dönemde bizim için temel hedef pazarlar olacak. Biz ihracat master planını açıkladık, bunun içinde 17 ülke, 5 sektör var. Bu 17 ülke içinde ise ABD de var, Çin de var. Yani dünya ticaret savaşları dünya ekonomisini etkileyebilir, ama biz doğru stratejileri uygulayıp, doğru politikalarla, iş insanlarımızın da o girişimci ruhunu bir araya getirebilirsek dünya ticaretinden aldığımız pay, ihracatımız ve ekonomimiz buna paralel olarak gelişir, daha da kuvvetli hale gelir.”

Sektöre ilişkin son rakamları paylaştı

Meclis toplantısında ekim ayı ile ilgili genel bir değerlendirme yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da yurtiçinde ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi ve denizcilik sektörüne ilişkin son rakamları paylaştı. Müşterek meslek komite toplantılarına verdiğinin altını çizen Kıran, “Mart ayındaki 3’üncü toplantı çalıştay şeklinde gerçekleştirildi. Mart ayından sonra komiteler tarafından belirlenen sorunların oda sekretaryası tarafından derlendiğini ve bakanlıklara göre tasnif edildi” dedi.

Sektör sorunlarını ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletildiğini dile getiren Tamer Kıran, ilettikleri tüm konuları yakından takip ettiklerini vurguladı. Kıran, “Ticaret Bakanlığı ile ilgili konuları bugün ziyarete gelen Sayın Ticaret Bakansı Rıza Tuna Turagay’a bir kez daha anlatma fırsatım oldu. Sorun teşkil eden konuları içeren bir dosyayı da tekrar kendisine sundum. Sayın Turagay’a ilgileri dolayısıyla huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ulaştırma Bakanlığı ile sonuç odaklı toplantılar yapıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini sürekli DTO’ya davet ettiklerini söyleyen Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. İlk toplantımızı 18 Ekim Cuma günü yaptık. Toplantıya Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Deniz Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bankaoğlu ve ilgili daire başkanları teşrif ettiler. Çok verimli bir toplantı yaptık. Aynı toplantıyı geçtiğimiz pazartesi günü, ikinci kez gerçekleştirdik. Bakanlığımıza ilettiğimiz tüm sorunları ele alma imkanımız oldu. Toplantıları dostlar alışverişte görsün diye değil, sonuç odaklı yapmak için gayret sarf ettik. Pek çok sorunu da kolaylıkla aşabileceğimizi gördük.”

Önümüzdeki günlerde yapacakları üçüncü bir değerlendirme toplantısı ile son noktayı koyacaklarını sözlerine ekleyen Tamer Kıran, sorunlarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, iki toplantıya katılan Ahmet Selçuk Sert, Yılmaz Taşçı ve Mustafa Bankaoğlu olmak üzere tüm bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. Toplantının sonunda, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a plaket takdim edildi.

Öte yandan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, meclis toplantısı öncesinde DTO’da açılan Osmanlı donanmasında kadırga ve kalyonlar temalı ‘Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun’ sergisini gezdi.

Vira Haber