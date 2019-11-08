Balıkçı teknesi sahiplerine destek!

Deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği bugün ( 8 Kasım 2019) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Desteklemenin kapsamı

Deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

Destekleme başvuruları 22 Kasım’a kadar yapılacak

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22/11/2019 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Tebliğ ekinde yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat edecekler.

Destekleme için balıkçı gemisinin Tebliğin yayımlandığı tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınacak.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin Tebliğin yayımlandığı tarihte; Geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu, O tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilecek. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacak.

Veriler başka bir amaçla kullanılamayacak

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2019 yılında ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenecek.

Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamayacak.

Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi desteklemeden yararlandırılmayacaklar.

29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği’ni (Tebliğ No: 2018/25) yürürlükten kaldıran Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Vira Haber