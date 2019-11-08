Europort 2019’da UZMAR’dan önemli anlaşma

Bu yıl 39. kez kapılarını açan deniz ticaret fuarı olan Europort 5- 8 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Fuara katılan UZMAR, DMT ile 2 shipset vinç için anlaşma imzaladı. Vinçler UZMAR’ın inşa etmekte olduğu teknoloji harikası ASD 3200W modeli römorkörlerde kullanılacak.

Kontrat, DMT Satış Direktörü Andre Schelling ve UZMAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mutlu Altuğ tarafından imzalanırken, imza töreninde UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A.Noyan Altuğ, Tersane Müdürü Orhan Kum, Kontrat ve Projeler Kıdemli Müdürü Ural Kavaklığlu, İş Geliştirme Yetkilisi Emre Çaylak, Teklif ve Projeler Yardımcı Koordinatöru Rezzan Tarçın, Satınalma Müdürü Volkan Gün ve Proje Müdürü Ömer F. Yılmaz hazır bulundular.

Vira Haber