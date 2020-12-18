Türkiye ile Ukrayna Arasında Savunma Sanayii Alanında Önemli Anlaşma .
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Ukrayna arasında deniz ve hava araçları kapsamında bir anlaşma imzalandı.
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Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı" ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : türkiye, ukrayna, savunma sanayii, korvet
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