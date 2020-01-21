Türkiye kara listede

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, AB Konseyi’ne, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarından sorumlu Türk vatandaşları ve şirketlerine karşı yeni yaptırımları hazırlama talimatını verdiği belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi’nin toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye’nin Akdeniz’deki yeni sondaj çalışmalarıyla ilgili durumu da konuştuk. Kıbrıslı bakan bununla ilgili bize bilgi verdi. Konsey’in ilgili kurumlarını, yasadışı sondajdan sorumlu olan ve yaptırım uygulanması gereken Türkiye vatandaşlarını ve şirketlerini kara listeye dahil etmeyle ilgili çalışmaları sonlandırmayı isteme kararını aldık.”

Türkiye’ye karşı yeni yaptırımlarla ilgili çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini söyleyen Borrell, net bir tarih vermedi.

Vira Haber