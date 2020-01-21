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10 liralık hamsi keyfi kısa sürdü

10 liralık hamsi keyfi kısa sürdü

Yaklaşık bir hafta öncesinde 10 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

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Bir hafta önce Batı Karadeniz’de avlanılan hamsinin çok olmasından pazarda balık fiyatı düşmüş 10 liraya gelmişti. Ancak bu hafta havaların fırtınalı ve soğuk olmasında dolayı hamsinin fiyatı tekrardan 20 liraya çıktı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsinin tezgahlarda 20 lira seviyesini gördüğünü söyledi.

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Hava şartlarına bağlı olarak fiyatların yükseldiğini belirten Karakaş, "Çok az çıkan hamsi nedeniyle fiyat tavan yaptı. Hava şartları düzeldiği takdirde fiyatlar yine 10 liraya geriye gelecektir. Fiyatlar tamamen hava şartları ile alakalı. Çok fazla tekne çıkmadığı için hamsi de az avlanıyor." dedi.

Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

Vira Haber

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