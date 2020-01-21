Doğuş Grubu marinalarını satıyor

CVC Capital Akdeniz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yat limanları işletmecisi olan D-Marin'in Yunanistan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki işletmelerini Türk holdinginden Doğuş Grubu'ndan satın alıyor. Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'in, Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan marinalarını dünyaca ünlü fon CVC Capital Partners'a satacağı belirtiliyor. Turgutreis, Didim ve Göcek'te bulunan marinalar ise şirket bünyesinde kalacak ve işletmesi D-Marin tarafından yürütülmeye devam edecek.

CVC Capital ortağı Istvan Szoke, "Marina sektöründeki ilk yatırımımızda, coğrafi olarak Akdeniz ve BAE'de iyi konumlanmış, premium markaların işletmecisi olması nedeniyle D-Marin'e ilgi duyduk. CVC'nin küresel ağını ve deneyimini kullanarak marina sektöründe hem organik hem de satın alma yoluyla büyüyerek, dünyanın önde gelen premium marina operatörü olmayı hedefliyoruz.'' dedi. Bilindiği üzere bankalarla yapılandırma sürecini tamamlayan Doğuş Grubu, birçok otelini satmıştı.

Kerim ÜLKER / DÜNYA

Vira Haber