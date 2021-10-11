Türkiye limanları 2022’de kruvaziyer turizm pazarına güçlü şekilde dönecek

Yaklaşık 20 bin ziyaretçinin katıldığı ve 80’den fazla kruvaziyer hat ile acentenin temsil edildiği 27-30 Eylül tarihlerindeki Fuar’da, 2022 ve sonrasında ülkemize daha fazla yolcu gemisi gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Deniz Turizm Daire Başkanı Elçin Öncü, TGA Daire Başkanı Fatoş Özsoy, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ten oluşan Türk heyeti, kruvaziyer hatlarının temsilcileri ile karşılıklı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Seatrade Cruise Global’de “En iyi liman” kategorisinde finalist olan Galataport İstanbul’a da ödül verildi. Ödülü İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk aldı.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR DESTİNASYON

Fuar sonrası bir değerlendirme yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2022 yılında küresel kruvaziyer turizmi pazarına Türk limanlarının güçlü şekilde döneceğine olan inançlarının arttığını söyledi. Kruvaziyer operatörlerinin aşılama ile beraber sağlık ve güvenlik protokolleri doğrultusunda 2022 ve sonrası yıllarda seferlerini artırmayı planladıklarını açıklayan Öztürk, Türkiye’nin Akdeniz pazarında vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu, kruvaziyer sektöründeki genişleme halkasından Türk limanlarının da pay alacağını ifade etti.

Dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörü MSC’nin 2022 yılı bahar aylarından başlayarak Türkiye çıkışlı seferleri yeniden başlatma kararı aldığını dile getiren Öztürk, Ege Port Kuşadası ve Galataport İstanbul’un yine gelecek yıl için çok sayıda rezervasyon aldığını, bu ay Costa firmasının İzmir’e bir seferinin söz konusu olduğunu açıkladı. Öztürk, “Kruvaziyer sektörü aşılama ve seyahat kısıtlamalarının gidişatına bağlı olarak pandeminin etkilerini üzerinden atmaya başladı. Yeni inşa edilen çok sayıda yolcu gemisi suya inmeyi beklerken, birçok insan da gemi seyahatlerine çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle, bu hafta ilk gemiyi kabul eden Galataport İstanbul’un devreye girmesi ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz hattında ülkemizin çok sayıda gemi ve yolcuyu ağırlamasını bekliyoruz” dedi.

2022’DE GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA YAŞANACAK

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü, Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör de, Miami Fuarı’nda Türk limanlarının etkin bir şekilde temsil edildiğini ve önemli kruvaziyer gemi firmaları ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güngör, “Genel olarak bakıldığında 2022 yılı Türkiye’nin kruvaziyer gemi firmaları tarafından büyük bir hevesle seyir güzergahlarına yeniden dahil edileceği ve özellikle belli limanlar açısından güçlü bir toparlanma yaşanacağı bir yıl olacak. Hatta ülkemizin öncü limanı Kuşadası’nda rekor seviyesinde bir büyüme olmasını beklemekteyiz. İstanbul Galataport da önemli ölçüde toparlanmaya sahne olacaktır. 2023’ün ise küresel çapta krizin tüm etkilerinin silindiği ve sektörün güçlü büyümesine kaldığı yerden devam ettiği bir yıl olması bekleniyor. Yine tahminlere göre ülkemiz açısından 2023 yılı genele yayılmış, tüm limanlarımız açısından çok kuvvetli büyümelerin yaşanacağı bir yıl olacak. Böylece Türkiye, sektörün en çok sevilen ve tercih edilen destinasyonlarından biri olarak hak ettiği yere ulaşacak” diye konuştu.

Vira Haber