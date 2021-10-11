İMEAK DTO’dan Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi’ne destek

BEDEMED Başkanı Nadir Özsoy, bu organizasyonu gerçekleştirmekteki amaçlarından ve Beykoz İkinci Koy ile ilgili yaşadıkları bir sıkıntıdan söze ederek, “Bu toplantıların temel amacı öncelikle birlikte olabilmek ancak okulumuzun ve derneğimizin üyelerinin sorunlarını da bir şekilde değerli STK başkanlarımız ve devlet büyüklerimiz de istişare edebilme imkanı sağlamasıdır. Bu vesileyle bildiğiniz üzere bizim okulumuzun 40 senedir kullanmış olduğu ve Milli Emlak tarafından tahsis edilen Beykoz’daki İkinci Koy olarak adlandırdığımız, yeni Belediye Başkanlığı tarafından başka bir amaçla kullanılmak istendiği ve bu konuyla ilgili yaklaşık 4-5 aydan beri süregelen görüşmelerimiz oldu. Size bu konuyla ilgili hem bilgi vereceğim hem de STK başkanlarının bu konuda bize desteklerini rica edeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Riva’daki arazimizde okulumuz öğrencileri yaklaşık 40 seneden beri kamp yapmaktadır ve orada temel denizcilik eğitimleri almaktadır. Dolayısıyla 40 seneden beri Milli Emlak tarafından okulumuza tahsis edilen koyun okul öğrencileri ve mezunları açısından ayrı bir önemi vardır. Yine aynı şekilde bizim okul mezunlarımızın ne yazık ki uğramış olduğu bize göre haksız bir durum oluşmuştu. Okul mezunlarımız okul eğitimi boyunca STCW'nin bütün kurallarını bütün eğitim müfredatını tam olarak gördüğü halde ne yazık ki 3 bin gross ve 3 bin kw ehliyeti sınav hakkını direk olarak alamamaktadır. Bu da özellikle mezun olan arkadaşlarımızın zaten yüzde 20, yüzde 30 denizde devam etme başarısı veya imkanı olan arkadaşlarımızın tamamen şevkini kırmaktadır. Şu anda piyasaların yüksek oranda yüksek oranda gemi adamı eksikliği çektiği bir dönemde, bu konuyla ilgili umarım yeni bir çalışma yapılır ve bu çalışmayla sadece bizim okulumuzun değil bizim ve diğer okulların öğrencilerine de yeni bir imkan yeni. 3 bin gross ve 3 bin kw ehliyeti sınav hakkı kazanılır diye ümit ediyorum. Ayrıca bildiğiniz üzere bayraklarda denklikler oluşturuldu. Türk denizcilik camiasından, Türk gemi adamlarından o taraflara doğru çok yoğun ilgi var. Bizim şu anda gemi işletmecileri olarak zaten eksik olan personel istihdamımıza bu karar biraz daha olumlu olarak etki eder diye düşünüyoruz. Bu konuda değerli STK başkanlarımızın desteklerini rica ediyoruz. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bayram Öztürk: Gençlerimizi yetiştireceğimiz bir yer

Daha sonra söz alan okulun ilk mezunu Prof. Dr. Bayram Öztürk’ “Ben o zamanki adı Balıkçılık ve Su Ürünleri Okulu olan bu okulun ilk mezunuyum. Çok değerli arkadaşlarım, kardeşlerim var burada. Burada çok başarılı arkadaşlarımız var. Okul müdürümüz büyük bir ivme yakaladı. Bizi bir araya getirdi müthiş bir sinerji veriyor. Bizim için bu yemek önemli. İki bakımdan önemli. Küçücük bir okuldan gelip biz dünyaya açıldık. Önümüzde bizi bekleyen çok büyük işler var. Ülkemizi bekleyen büyük işler var. Şimdi bakın iklim anlaşması imzaladık. Bundan sonra başka meseleler çıkacak. Onun için sorumluluğumuz çok büyük ve birbirimize dayanışma, iş birliği, anlayış meselesi var. Bizim okul meselesine gelince. Riva’da bizim okul bizim kürek çekme öğrendiğimiz, bizim ilkyardım öğrendiğimiz, bizim dalışı, yüzmeyi öğrendiğimiz yer. Orası İkinci Koy. Hepimizin orada anıları var. Şimdi başka biraz önce söyledi, ben kendisine kâmilen katılıyorum ona göre. Bize tahsisli orası. Biz orada kusurlar işledik, bunu kabul edelim. 40 sene orayı bize verdiler ama biz orayı hakkıyla işletemedik. Şimdi diyorlar ki siz burayı yapamıyorsunuz, çekelin buradan diyorlar. Biz orayı yapmadık bunu bizim kabul etmemiz lazım. Biz oraya tesis yapamadık. Bize kimse siz yapmayın demedi. 40 senedir bize kimse karışmıyordu ama şimdi karışıyorlar. Okulun önünü değerlendiremedik. Biraz kendimize özeleştiri yapmamız lazım. Böyle hemen geldi Belediye Başkanı bizim üstümüze hücum etti yok. Doğruya doğru konuşacağız. Şimdi bizim beklentimiz şu, acaba biz oradan değerli büyüklerim, değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim acaba biz oradan okulumuza ne kazandırabiliriz? Bizim çocuklarımız orada denizcilik eğitimi yapabilir mi? Yelken eğitimi yapabilirler mi? Dalış eğitimi yapabilirler mi? Denizlerin korunması ile ilgili eğitim alabilirler mi? STCW eğitimi alabilir mi? Birçok eğitim var. o kimler alabilir mi? Şimdi başkanla konuştuk. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarım onlar da bugüne çok büyük emek verdiler. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Acaba şimdi o araziyi nasıl kullanırız? Bizim okula faydası olacak şekilde öteki okullara nasıl kullandırabiliriz? Belediye Başkanı ile uzlaşalım, anlaşalım, konuşalım, en iyi fırsatı yakalamaya çalışalım ama kendi hakkımızı da kaybetmek istemeyiz. Nihayetinde orası bizim. Tabi ki Ziya Kalkavan’ın da hakkı var. Biz şimdi uzlaşalım. Deniz Ticaret Odası’ndan ve başkanımızdan destek bekliyoruz. Burası tüm denizcilik camiasının. Gelecek için gençlerimizi yetiştireceğimiz bir yer” şeklinde konuştu.

Tamer Kıran: Buna denizcilik eğitimi olarak bakıyoruz ve destekliyoruz

Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Riva’daki arazi konusunda Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi’ne destek vereceklerini ifade ederek, “Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi çok eski bir okulumuz. İlk başlarda bu sektöre çok balıkçı kazandıran ardından gemici, kaptanlar, uzak yol kaptanları kazandıran bir kurumumuz. Hakikaten bu anlamda çok köklü. Bu bakımdan eğitim, denizcilik eğitim sistemimiz içerisinde önemli yere haiz liselerimizden, belki de ilk 3 taneden biridir. Burada sizlerle birlikte olmaktan son derece memnun olduğumuzu, sık sık bunları yapma arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim. Uzakta değiliz, bir adım yanınızdayız. Dolayısıyla biraz önce Nadir başkan ve Bayram hocamızın söylediği gibi deniz Ticaret Odası olarak biz her anlamda elimizden geleni yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bayram hocanın konuşması için tebrik ediyorum, fevkalade bir konuşmaydı. Hakikaten söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben de benzer minvalde konuşmayı sabah Nadir Başkan’a yaptım. Şöyle ki, geçen sene pandemi döneminde bizim bir toplantıda bu konudan haberimiz oldu. Yani Beykoz'da böyle bir arsa var. Yani eskiden arsa olduğunu biliyoruz. Oraya kampa gidildiğini, yüzmenin orada öğretildiğini onu hatırlıyorum. Ama devam ettiğini bilmiyordum. Açıkçası Ziya Kalkavan boyutunu hiç bilmiyordum. Bayram hocam dolayısıyla hakikaten önemli bir konu biz. Çok güzel özel bir yer. Dolayısıyla bu devirde öyle orayı o şekilde tutmak kolay değil. Bir şey yapmanız lazım, bir şey sunmanız lazım. Başkana da söyledim sabahleyin hani yapacağız edeceğiz değil, bizim projemiz bu, biz bunu yapacağız. Finansmanımız da var, imkanımız da var dememiz lazım. Bu bağlamda biz Oda olarak ben şahsen söylüyorum her türlü desteği vereceğimizi buradan taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İyi planlama gerekiyor”

Bu bir denizcilik eğitimidir diyen kıran, “Odamızın kaynaklarının denizcilik eğitimine aktarılması, verilmesi gayet doğal. Dolayısıyla yeter ki oraya düzgün bir şey yapalım. Öğrencilerin, mezunların faydalanacağı bir yer olsun. Kesinlikle yaz dönemlerinde eskisi gibi kamp gibi bir faaliyetin yapılabileceği belki konaklama olmayabilir ama artık bu devirde ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sabah gidilir deniz eğitimleri orada yapılır, akşam çocuklar evlerine dağılırlar. Sayın Nadir başkan, yani size burada iş düşüyor. Büyük iş düşüyor. Bu projeyi geliştirmemiz lazım. Beni ziyaretinize de söylemiştim. Elimizden geldiğince destek oluruz, yardımcı oluruz ama burada o ilk ateşi verecek olan ilk ateşi çakacak olan sizsiniz. Kabul edilebilir bir proje üretin gelin hep beraber alalım kolumuzun altına gidelim belediye başkanımıza. Ben çünkü inanıyorum yani 40 yıldır bu kurumun kullanımında olan bir yerin makul mantıklı 1 şekilde kullanılacağını ifade edebilirsek, anlatabilsek elimizden gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda dediğim gibi 1 oda olarak da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadesinde bulundu.

“STCW’ye uygunluğunu çalışmak lazım”

Ülkemizde; denizcilik liseleri, meslek yüksekokulları ve denizcilik fakülteleri olmak üzere 3 seviye denizcilik eğitim kurumu var diyen Kıran, “Biliyorsunuz zamanında bu okulların seviyeleri farklı olduğu için verecekleri ehliyetlerin farklı olması gerektiği konusunda Anayasa Mahkemesi bir kararı vermişti. Son düzenlemeyle gemi adamlarının eğitimi ve belgelendirilmesi konusunda son düzenleme var. 2017 Şubat ayında yapıldı sanırım bu düzenleme. Şu anda neyi öne sürerek böyle bir gündem maddesi yaratabiliriz onu konuşmamız lazım. Bunu iyi düşünmek lazım. Yani salt ‘Biz eskiden bu ehliyete alıyorduk şimdi tekrar bunu alalım’ diyerek gidersek bunun ne olacağı net. Dolayısıyla onun altyapısını STCW’ye uygunluğunu çalışmak lazım. Onun için onunla ilgili buradan bir söz vermeyelim. Neticede şu da var, buradan mezun olan çocuklarımızın ilerleme imkânları da var. Yani deniz hizmeti ardından sınavla ehliyetlerini büyütme imkanı da var. Orası da kapalı değil. O da önemli bir konu. Dolayısıyla o konuyu da o açıdan bakalım” şeklinde konuştu.

“Duruma zamanında müdahale önemli”

Daha sonra söz alan İMEAK Deniz Ticaret odası Meclis başkanı Salih Zeki Çakır, “Ben Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi davetlerine katıldığımda şunu söylüyorum, sektörde hem karada hem gemide en çok Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi mezunu istihdam eden firmalardan birisiyiz ama Sinem Hanım (Dedetaş) gelince fark ettim Şehir Hatları bizden daha çok istihdam ediyor. Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi’nin özel bir yeri var fakat diğer meslek liselerinin sorunları ile birlikte tümünü beraber ele almak durumundayız deniz Ticaret Odası olarak. Orada zaten biz de ilgili meslek komitesi ve komisyonundaki bu konuları yoğun olarak görüşüyoruz. Bu 500 gross konusunu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı iken Mahmut Özer bey ile konuştuk. Bu düzenlemeler yapıldığı dönemde farkındalık oluşturur, iyi gerekçelerle müdahale edip durumu düzeltemiyorsanız, düzenleme çıktıktan sonra bunu geriye döndürmek gerçekten çok zor. Bu 500 gross için de bu sorunu yaşıyoruz. Bunun peşi bırakılsın demiyorum. İhtiyaç ortaya konur iyi gerekçelendirilerek sunulur. Ülkemiz için iyi olacaksa bu çözülür ama gerekçeleri iyi güçlendirmemiz lazım. Bu anlamda bizde Tamer başkan dediği gibi her şartta gerekli desteği mesaiye veriyoruz, bağlamda vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Beykoz Kaymakamı’ndan destek

Toplantıda Söz alan Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de konunun eğitim tarafına tam destek vereceklerini ifade ederek, “Riva'daki mesele bizim de önümüze geldi ve ben yeri gördüm. Yer maalesef bir kiracıya kiraya verilmiş o da orayı çok hor kullanmış, görenler bilir. Aslında yer hazinenin. Hazine de tahsisli olarak okulumuza veriyor. Yani Milli Eğitim burayı okulun hedef ve amaçları doğrultusunda kullansın diye veriyor. Doğruyu söylemek gerekirse, ben okulun hedef ve amaçları doğrultusunda kullanıldığını düşünmüyorum. Ancak belediye oraya talip olunca hani sanki elimizden gidiyor gibi bir algı oluştu zannediyorum ama böyle düşünmeyin. Sebebi şu; kanunen tahsisi olan kuruma Hazine sorar ‘sen buradan çıkacak mısın?’ diye. Bu hukuken yapılması ve takip edilmesi gereken bir süreç. Eğer okul bu süreci güzel şekilde yönetirse belediye ile protokol yapılıp okulun hedef ve amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Eğer siz bu manada destek istiyorsanız bütün desteğim arkanızda. Ben bir devlet yetkilisi olarak olaya, mavi vatan perspektifinden bakıyorum konuya. Buradaki yetişen gençlerin ileride mavi hududu koruyacağını düşünerek elimden gelen her türlü desteği eğitim konusunda vereceğime söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Vira Haber