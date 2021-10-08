Asyaport’ta Balık Ekmek Ziyafeti yapıldı

Türkiye’nin sayılı konteynır limanlarından olan Asyaport Limanı’nda davetlilere balık ekmek ziyafeti verildi. Mevsim gereği balığın yoğun olduğu şu günlerde liman içinde kurulan mangallarda hem liman çalışanlarına hem de davetlilere ekmek arası balık ikramı yapıldı. Balık ikramı yanında helva ve meşrubat ikramı yapılırken gelen herkes balık ziyafetinden memnun kaldı.

Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, “Bugün burada balık ekmek buluşmamızın dördüncüsünü yapıyoruz. Tekirdağ protokolü liman çalışanlarımızla şehrimizde görev yapan birçok kurum amiri ile çevredeki insanları balık ekmek ziyafetinde buluşturduk” dedi.

Balık ekmek ikramına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, S.paşa kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç,Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Kalkınma Ajansı Gen. Sek. Mahmut Şahin, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Asyaport, Medlog ve gümrük müdürlüğü çalışanları ile davetliler katıldı.

Vira Haber