Türkiye limanlarına dönen MSC Cruises için rezervasyon zamanı

MSC Cruises, 2016 yılından bu yana ara verdiği Türkiye destinasyonlarına, 2021 Mart ayı itibarıyla İstanbul ve Kuşadası hareketli Ege & Adriyatik programları ile dönüş yapıyor. Arkas Turizm’in de yetkili acenteliğini üstlendiği MSC Cruises turları için satışlar şimdiden başladı.

MSC Cruises 2021 yaz sezonunda, yüzen şehir MSC Fantasia gemisiyle Türkiye limanlarına geri dönüyor. Ege&Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek olan gemi ile hem İstanbul hem de Kuşadası kalkışlı turlar yapacak.

9 Günde 7 Destinasyon

Misafirleri, sadece bir kez bavul açıp yerleştirdikten sonra 9 günde 7 şehir görecekleri bu rotada; Avrupa ve Asya kıtalarının buluştuğu şehir İstanbul, antik Kuşadası, olimpiyatların doğduğu şehir Katakolon, Atina’yı ziyaret edebileceğiniz Pire, büyüleyici Korfu Adası, İtalya liman kentlerinden Bari ve ayrıca romantik Venedik'i kolayca ziyaret edebilecekleri kuzeydeki Trieste Limanı ile muhteşem bir yolculuk bekliyor.

Yüzen Şehirde Eğlence ve İkramlarla Dolu Dolu Bir Program

9 gece tam pansiyon konaklamaları için 4 farklı kategoriden kabin seçeneği sunan gemide misafirler, her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, şov ve animasyonlarla denizin üstünde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklar.

Dünyanın Lezzeti ve Eğlencesi Ayağınızın Altında

Özel tasarım lounge barları, şehrin havasını getiren gurme tatları, piano, jazz ve spor barları, video oyun barı ve canlı etkinliklerin yayınlandığı dev ekranlar geminin her yerinde dinlenme ve sohbet imkanları sunarken, Monte Carlo Casinosu, manzaralı liquid diskosu ya da futuristik Broadway tiyatrosu dünya çapında eğlencenin kapılarını aralıyor.

Farklı Lezzetler Tatmak İsteyenlere Özel

Murano camları ve kırmızı halılar ile dekore edilmiş Il Cerchio d’Oro Restaurantı ve El Sombrero Meksika lezzetleri ile misafirleri bekleyen lezzet başkentlerinden farklı seçenekler olarak yerini alıyor.

Her Yaştan Misafire

Tenis, basketbol, mini-golf, koşu alanı,aqua yüzme havuzu kompleksi, spor salonu, Formula 1 simulatörü ve 4D cinema ile dolu, dolu aktivite ve eğlence seçeneklerini içinde bulunduran MSC Fantasia’da, MSC Aurea Spa ve 18.kat güneşlenme alanı ile yetişkinler için keyif dolu anlar sunarken çocuklar ve gençler kendilerine özel kulüplerde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.

MSC Yacht Club’ın özel imkanları ise hayallerin ötesinde… 24 saat özel uşak hizmeti, özel lounge ve havuz alanıyla da özel anları unutulmaz kılıyor.

Vira Haber