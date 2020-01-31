Proje okulda önemli iyileştirmeler hayata geçirildi

Mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını amacıyla 81 ilde 81 meslek lisesi ile iş birliğini öngören Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, geçtiğimiz yıl şubat ayında TOBB, TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imza altına alınmıştı. Bu kapsamda Mersin’de proje okul seçilen MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önemli iyileştirmeler hayata geçirildi.

Mersin’de proje okul seçilen MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihtiyaçlarını belirleyebilmek için Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlüğü temsilcileriyle Protokol Yürütme Kurulu oluşturuldu. MDTO Genel Sekreteri Korer Özbenli’nin başkanlığında yürütülen çalışmalar ve alınan kararlar sonrası okulda eğitim kalitesinin artırılması için bazı düzenlemeler hayata geçirildi.

Yabancı Dil Eğitiminde Başarının Arttırılması Hedefleniyor

Yapılan iyileştirmelere ilişkin bilgi veren MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yabancı dil eğitiminde başarıyı arttırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış mevcut öğretmenlerin yanı sıra yabancı uyruklu bir İngilizce öğretmeni ile anlaşıldığını, İngilizce öğretmeninin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminde eğitim öğretime başlayacağı söyledi.

Başarılı Öğrencilere Burs Desteği Verilecek

Başarılı öğrencilerin burslarla destekleneceğini belirten Lokmanoğlu, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından, Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantılarında kararlaştırılan başarı kriterlerini sağlayan üçer öğrenciye Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından burs verileceğini, söz konusu uygulamanın 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının 2. dönemi itibariyle başlayacağını açıkladı. Lokmanoğlu “Liseye Giriş Sınavı’nda (LGS) 400 ve üzeri puan alan ilk üç-altı öğrenciye burs verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle uygulanmaya başlayacak. Konuya ilişkin kamuoyu bilgilendirmesi önümüzdeki süreçte yapılacak” diye konuştu.

Makine Atölyesi İçin Maddi Destek Sağlandı

Okulun ihtiyacı olarak belirlenen tam donanımlı makine atölyesi için Millî Eğitim Bakanlığı ödeneği ile alınan ana makinenin kurulumunun tamamlandığı bilgisini veren Lokmanoğlu, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen yeni uygulamaya göre atölyenin tadiline Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından maddi katkı sağlandığını da belirtti.

Eğitim Teknesi Mersin’e Nakledildi

Gümrük İdaresince okula devredilen bir teknenin Mersin’e nakliyesinin Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Lokmanoğlu, teknenin bu yılın ikinci dönemi itibariyle eğitim teknesi olarak kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Öğrencilere Yelken Eğitimi Veriliyor

Denizcilik eğitimi alan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin temel yelken eğitimi alabilmesi için Mersin Yelken Akademisi ile MDTO arasında anlaşma sağlandığına değinen Lokmanoğlu, “Anlaşmamıza göre, 100 civarında öğrenciye 3 ay süreyle, her öğrenciye 16 saat olmak üzere temel yelken eğitimi verilecek. Eğitimler, bu yılın ocak ayı itibariyle başladı. Önümüzdeki süreçte yeni katılım talepleri olması halinde eğitim süresi uzatılacak” ifadelerini kullandı.

Dış Denetimde Elde Edilen Başarı

Okulun, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yapılan iyileştirmeler sonrasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından denetlendiğini bildiren Lokmanoğlu, “Okulumuzun Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Dış Denetimde 100 tam puan alarak birinci seçilmesi bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Denizcilik eğitimi alanında MDTO’nun daha önce yaptığı yatırımları hatırlatan Lokmanoğlu, denizcilik eğitimi veren meslek lisemizin inşası ve Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na simülasyon merkezi desteğinin ardından Denizcilik Fakültesi binasının inşaatına başlayacaklarını belirterek denizcilik eğitiminde her düzeyde katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nacaroğlu: “Eğitime verilen bu destek ile bizler de daha iyi işler başarma konusunda bütün gayretimizi sarf ediyoruz”

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İlhan Nacaroğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan bu protokol ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Oluşturulan Protokol Yürütme Kurulunun çalışmaya başlaması ile okul yönetiminin tüm tarafların iş birliği ve katkısı ile proaktif bir yapı kazandığını söyleyen Nacaroğlu, mesleki eğitimin temel amacı olan okul-özel sektör bağının daha da güçlendiğini belirtti.

Nacaroğlu şöyle konuştu: “11 aylık süreçte Mersin Deniz Ticaret Odamız tarafından başarılı öğrencilerimize burs imkanı sağlandı, okulumuzun tanıtım filmi çekimi ve okul dergimizin basımı için destek verildi, atölye ve laboratuvarlarımızın onarımı ve donatımına katkı sağlandı, sınıflarımızın klimaları yenilendi, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik ücretsiz yelken eğitimi verildi, yabancı dil eğitimlerine okul dışından destek sağlandı, oda bünyesinde bulunan okulumuza tahsisli eğitim teknesinin bakım ve onarımları yapıldı, yine okulumuza kazandırılan geminin getirilmesinde lojistik desteği sağlandı, okulumuza yemekhane kazandırılması konusunda önemli katkılar verildi. Eğitime verilen bu destek ile bizler de tüm okul çalışanlarımız ile daha iyi işler başarma konusunda bütün gayretimizi sarf ediyoruz.

Protokolün hayata geçirilmesinde başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm bu süreçte bizlerden yardımlarını esirgemeyen Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız M. Cihat Lokmanoğlu’na, Odamız Yönetim Kurulu ve Genel Sekterliğine ve Protokol Yürütme Kurulunda yer alan Mersin Ticaret ve Sanayi Odamıza, Mersin Ticaret Borsamıza ve Mersin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize okulum, eğitim çalışanlarım, öğrencilerim ve velilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum”

Vira Haber