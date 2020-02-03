Ukrayna savaş gemisinin balistik incelemesi yapıldı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko, Rusya’nın Kasım 2018 yılında Karadeniz’deki Kerç Boğazı yakınlarında alıkoyduğu ve daha sonra Ukrayna’ya iade ettiği üç savaş gemisinden biri olan Berdyansk gemisinin balistik incelemesinin sona erdiğini bildirdi.

Radio Svoboda’ya konuşan Voronçenko, Berdyansk gemisinin “Rus saldırganlığının ve yasa dışı eylemlerinin bir kanıtı olduğunu” belirterek, gemiden zırh örneklerinin ve mermi kalıntılarının alındığını bildirdi.

Voronçenko, “Diğer zırhlı gemi Nikopol ve Yanı Kapu römorkörünü kendi çabalarımızla tamir edebiliriz. Yakın zamanda bu iki gemi tersaneye gönderilecek.” dedi.

Daha önce Ukrayna yetkilileri yaptıkları açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya iade ettiği üç savaş gemisinde çoğu silahın ya kaybolduğunu ya da kullanılamaz hale getirildiği, ayrıca gemilerdeki navigasyon ekipmanının, denizcilerin şahsi silahları ve mühimmatın, iletişim ve gözetim araçlarının, radyasyon, kimyasal ve biyolojik saldırılardan koruma araçlarının, elektromekanik ekipman ve eşyaların kaybolduğunu bildirmişti.

Vira Haber