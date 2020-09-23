Türkiye Limni Adası İçin NAVTEX Yayınladı

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX mesajında Limni Adası'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le video konferans görüşmesi yaparken Doğu Akdeniz´deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

SAKIZ’DAN SONRA İKİNCİ KEZ

24-25 Eylül’deki AB liderleri zirvesinde önemli adımların atılması beklenirken Türkiye bir NAVTEX daha yayınladı. Limni Adası için yayınlanan NAVTEX’te Lozan Barış Antlaşması vurgusu yapıldı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Limni Adası’nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.”