Dünyanın En Büyük LNG Gemisinin Teslim Töreni Gerçekleşti

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalıştırılacak ilk 23.000 TEU'luk ‘Jacques Saade’ isimli konteyner gemisi, CMA CGM filosuna katıldı.

Şirketin kurucusunun adını taşıyan CMA CGM Jacques Saade, grubun yeni amiral gemisi olacak ve 23.000 TEU'luk dokuz konteyner gemisi serisinin ilki olacak.

Gemi, Asya ile Kuzey Avrupa arasındaki Fransız Asya Hattı’na katılacak. İlk seferin yarın (23 Eylül) yapılması planlanıyor.

Geminin isimlendirme töreni online olarak gerçekleştirildi ve tersanenin Şangay'daki temsilcileri ve CMA CGM Group'un Marsilya'daki yönetimi, bir dönüm noktası anını birlikte paylaştı.

Online düzenlenen tören sonrası gemi, CMA CGM Group'a teslim edildi.

2017 yılının Kasım ayında CMA CGM Group Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Rodolphe Saadé, bu seri konteyner gemilerini LNG ile çalışan motorlarla donatmaya karar vermişti. Bu, ultra büyük konteyner gemileri için nakliye tarihinde bir ilk. CMA CGM Group böylelikle deniz taşımacılığının enerji geçişini ilerletme taahhüdünü kanıtladı.

Bugün, hava kalitesini koruma söz konusu olduğunda LNG en gelişmiş çözüm olarak öne çıkıyor. Mevcut düzenlemelerin çok ötesine geçerek kükürt dioksit ve ince partikül emisyonlarında yüzde 99 azalma ve nitrojen dioksit emisyonlarında yüzde 85 azalma sağlar.

LNG, yakıtlı motorizasyona kıyasla yüzde 20'ye kadar daha az CO2 yayar. Bu teknoloji, CMA CGM Group'un iddialı 2050 karbon nötr hedefine ulaşma yolunda ilk adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

9 ADET LNG İLE ÇALIŞAN GEMİ İNŞA EDİYOR

Çinli Jiangnan Tersanesi, Fransız firması CMA CGM için toplam 9 adet LNG ile çalışan kardeş gemi inşa ediyor.

Tüm gemiler 400 metre uzunluğunda ve 61 metre genişliğinde olacak. Bu boyutlarda inşa edilecek gemilerin dünyanın en büyük LNG ile çalışan gemileri olduğu anlamına geliyor.

WinGD’nin çift yakıtlı motorlarına ve GTT’nin 18.600 cbm yakıt deposuna sahip olacak bu gemilerin her biri, şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemilerden olacak.

CMA CGM daha önce yaptığı açıklamalarda, 2021'in ilk yarısına kadar bu LNG ile çalışan devlerin tamamını teslim almayı beklediğini söylemişti. Tüm kardeş gemiler Avrupa-Asya rotasında çalışacak.