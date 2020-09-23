Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Mevcut Başkanla Devam Kararı Aldı

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), mevcut Başkanı Esben Poulsson'u, iki yıllık bir dönem için yeniden başkan olarak atadı.

Poulsson, ICS'nin uluslararası nakliyeyi etkileyen temel konularda uluslararası kuruluşlar, ulusal hükümetler ve endüstri kuruluşlarıyla olan ilişkisini denetleyerek 2016 yılında göreve başladı.

Poulsson konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “ICS yönetim kurulu tarafından iki yıllık bir dönem için atandığım için çok onur duyuyorum.

Covid-19 salgınıyla birlikte, 2020 uzun süredir hatırlanacak bir yıl oldu ve nakliye operasyonları da bundan etkilendi. Ülkeler sınırları kapattıkça ve seyahat kısıtlamaları getirdikçe, sektörün ticareti kolaylaştırma ve küresel yaşam standartlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesindeki rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı ”

Vira Haber