Yalova Altınova İlçesi'nde bulunan Cemre Tersanesi'nde bir gemide sac kesimi esnasında ufak çapta bir parlama meydana geldi.

Cemre Tersanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

22.09.2020 Salı günü öğleden sonra Cemre II Tersane sahamızda inşası devam eden gemide sac kesimi sırasında ufak çapta bir parlama yaşanmıştır. Konu kaza sonucu 6 çalışanımız hafif yaralanmış tedavileri ayakta yapılmıştır.