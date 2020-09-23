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Cemre Tersanesi'nde Kaza! 6 İşçi Yaralandı

Cemre Tersanesi'nde Kaza! 6 İşçi Yaralandı

Cemre Tersanesi'nde bir gemide sac kesimi esnasında ufak çapta bir parlama meydana geldi.

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Yalova Altınova İlçesi'nde bulunan Cemre Tersanesi'nde bir gemide sac kesimi esnasında ufak çapta bir parlama meydana geldi.

Cemre Tersanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

22.09.2020 Salı günü öğleden sonra Cemre II Tersane sahamızda inşası devam eden gemide sac kesimi sırasında ufak çapta bir parlama yaşanmıştır. Konu kaza sonucu 6 çalışanımız hafif yaralanmış tedavileri ayakta yapılmıştır.

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