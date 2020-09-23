İMEAK DTO Aliağa Şubesi ve İZKA Yetkilileri Bir araya Geldi

İMEAK DTO Aliağa Şubesi öncülüğünde Aliağa’ya gelen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) yetkilileri deniz taşımacılığı, limancılığın geliştirilmesi ve gemi geri dönüşüm yolunda kentin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak bir perspektifte değerlendirmede bulunmak amacıyla Ege Gübre, Avşar ve Şimşekler Gemi Söküm tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin ev sahipliğinde Aliağa’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İZKA yetkililerine İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tuncer eşlik etti. İlk ziyaretlerini Ege Gübre’ye gerçekleştiren yetkililer burada Ege Gübre Liman Müdürleri Bülent Çiçek ve Murat Irmak ile bir araya geldi. Kıyı ve kıyı etkileşim sahaları ile birçok limana ev sahipliği yapan Aliağa da deniz taşımacılığı ve limancılığın geliştirilmesi yolunda kentin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak bir perspektifte değerlendirmelerde bulunurken yetkililerden saha çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Ege Gübre ziyareti sonrası İZKA’nın ikinci durağı gemi geri dönüşüm tesisleri oldu. Tesislerde ilk olarak Avşar Gemi Söküm’ü ziyaret eden İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Sena Gürsoy, Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Cangül Kuş’u, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Avşar Gemi Söküm Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK DTO Aliağa Şubesi Meclis Başkanı İsmail Önal karşıladı.

Ziyaret sırasında gemi geri dönüşüm sektörü hakkında yerinde bilgi alan İZKA yetkilileri gemi sökümün genel durumu ve ortak perspektifte yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Adem Şimşek günün anısına İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’a odanın plaketini takdim etti.

Son olarak Şimşekler Gemi Söküm Tesislerini ziyaret eden İZKA yetkilileri burada Şimşekler Gemi Söküm Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Şimşek ile bir araya gelerek saha çalışmaları ve sektör hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Haber:Özgür GÜN