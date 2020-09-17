Boat Show Tuzla 2020 Kasım'da Başlıyor

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı; 200'ün üzerinde, yerli üretim ve ithal tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaların katılımı ile, Viaport Marina'nın lüks ve konforlu ortamında, Alışveriş Merkezi, Tema Park, Aslan Park gibi eğlence merkezlerinin sunduğu çeşitlilik ve etkinliklerle, en üst düzeyde hijyen ve güven ortamında gerçekleşecektir.

Türkiye'de ilk kez sergilenecek "Lansman Tekneler", Türkiye tersanelerinde üretilen ultra lüks mega yatlar, ailelerin gözdesi katamaranlar, dünyanın en ünlü markalarının 2021 tasarımları ve ödüllü tekneler Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda ilk kez meraklıları ile buluşacak.