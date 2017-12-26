Türkiye, Sudan ile Kızıldeniz'de liman inşa edecek

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, "Türkiye kardeş ülkedir. Derin tarihi bağlarla birbirimize bağlıyız. İlişkilerimiz seçkin bir şekilde süregelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Gandur, ülkesinin hiçbir gün herhangi bir koalisyonun tarafı olmadığını söyledi.

Gandur, "Koalisyonların siyasetine inanmıyoruz. Afrikalı, Arap ve Müslümanlardan dünyadaki tüm kardeşlerimize açığız." diye konuştu.

"Halklarımızın karşılıklı çıkarları bizleri bir araya getirir." diyen Gandur, "Bizler, barışı seven dünyadaki tüm dostlarımıza açığız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretine büyük önem atfeden Gandur, "Türkiye kardeş ülkedir. Derin tarihi bağlarla birbirimize bağlıyız. İlişkilerimiz seçkin bir şekilde süregelmiştir. Erdoğan'ın ziyareti, sevgi ilişkisinden, iki ülke halklarının menfaatleri yönünde olmak üzere ilişkileri doğru bir yere oturtmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıldeniz'de Türkiye-Sudan ortaklığında liman inşası

Gandur, Sudan'da Türkiye ortaklığında yapılacak projelere ilişkin, "Türkiye-Sudan ortaklığında Kızıldeniz vilayetinde sivil ve askeri gemilerin bakım ve onarımı için bir liman inşa edilecek." dedi.

Kızıldeniz'de güvenlik konusuna değinen Gandur, Eritre'den Mısır sınırına dek 750 kilometrelik deniz sahiline sahip olduklarına dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgeye uzak olmadığını Somali Ulusal Güçleri'nin eğitimini yaptığını söyledi.

Kızıldeniz'deki Sevakin adasının Türkiye'ye tahsis edilmesine ilişkin Gandur, "Bölge olarak değil, Sevakin adası yalnızca Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, bu bölgenin eski dönemlerde olduğu gibi hac yolculuğunun başlangıç yeri olarak hem ibadet içerikli hem de turizm amaçlı ortak bir yatırım alanı olarak değerlendirilmesini onaylıyor. Bu normal bir durum." yorumunu yaptı.

Askeri iş birliği

Ülkesinin kardeş ve dost ülkelerle herhangi bir askeri iş birliğine açık olduğunu, daha önceden Doğu Afrika Güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ortak askeri eğitim çalışmaları yapıldığını hatırlatan Gandur, "Dolayısıyla Türkiye'yle de herhangi bir askeri düzenleme olabilir. Askeri iş birliği türlerinden herhangi birini doğuracak bir anlaşma iki ülke arasında imzalandı." ifadelerini kullandı.

650 milyon dolarlık anlaşma

Amerika’nın Sudan’a son 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımlar Ekim ayında sona ermişti. Uluslararası yatırımcıları çekmeye çalışan Sudan ile Türkiye arasındaki Sevakin anlaşması 650 milyon dolar değerinde.

Ziyaret başarılı olmasa bu kadar gündeme gelmezdi

Mısır'daki bazı medya organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin geçen olumsuz değerlendirmeler hakkında Gandur şunları kaydetti:

"Maalesef Mısır medyasındaki bazı tepkileri izledik. Bu türden tepkilere çok şaşırdık. Belli ki ülkeler arasında ilişkiler nasıl yönetilir bundan hiç anlamayanlar var. Bu ziyaret başarılı olmasaydı, bu kadar ilgiye mazhar olmaz ve bu kadar gündeme gelmezdi. Kıskanan ölsün kıskançlığından, sevinen de sevinsin."

Bölgede etkisini her geçen gün arttıran Türkiye, üç ay önce de Somali’de 50 milyon dolarlık bir askeri eğitim merkezi açmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına dahil olduğu dönemde Sevakin Adası, Sudan’ın ana limanıydı. Ancak son yüzyılda Sevakin’in 60 kilometre kuzeyinde yer alan Sudan Limanı’nın inşa edilmesiyle Sevakin’deki liman atıl duruma gelmişti. Erdoğan Hartum’da yaptığı açıklamada yeniden inşa edilecek adanın hacıların ilgisini çekeceğini ve Sudan’ın turizm sektörünü canlandıracağını söyledi.

Erdoğan, Hacca giden Türkler’in adayı ziyaret ederek buradan tekne ile Mekke’ye geçeceklerini kaydetti.

Türkiye ayrıca Hartum’da yapılması planlanan yeni havaalanı, pamuk ve elektrik üretimi, tahıl silosu, et kesim merkezi gibi alanlarda yatırımlar yapacak.

Ekim ayında Amerika, Sudan’ı uluslararası finans sisteminin dışında tutan ticaret ambargosunu kaldırmıştı.

Sudan, ülkeye yılda 10 milyar dolarlık yatırım çekmeyi hedefliyor. BM’nin 2016 için tahmin ettiği rakam ise yılda 1 milyar dolardı.

Vira Haber