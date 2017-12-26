Sörfün kralı John John Florence

Amerikalı sörfçü John John Florence Dünya Sörf Ligi Şampiyonu oldu. Hawai'de düzenlenen sezonun son yarışında Fransız sörfçü Jeremy Flores birinci olurken John John Florence yarışı ikinci sırada tamamladı. Ancak bu skor dünya şampiyonluğu için yetti de arttı.

Son yarış öncesi Florence ile birlikte dünya şampiyonu ünvanını kazanabilme ihtimali olan bir diğer sörfçü Gabriel Medina çeyrek finalde elenince Florence şampiyonluğu garantiledi.

Ödül töreni öncesi kameraların karşısına geçen Florence şunları söyledi:

"Burada kendi evimde kazanmak, hep hayal ettiğim bir şeydi. Gabriel'le bu yarışa kadar kıran kırana bir mücadele içindeydik. Kazandığım zaman "Aman Tanrım" dedim. Son derece stresli bir mücadeleydi. Şu anda titriyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum."

John John Florence, 2003 yılından bu yana üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk erkek sörfçü olarak tarih yazdı.

2018 sörf sezonu, Mart ayında Avusturalya'da bulunan Altın Sahil'de düzenlenecek yarışla başlayacak.

Vira Haber