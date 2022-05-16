Türkiye-Yunanistan Feribot Seferleri Tam Kapasite

Kararla birlikte feribotların Yunanistan’ın Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis’in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişine izin verildi.

27 Nisan’da maske zorunluluğunun toplu taşıma ile hastaneler hariç tüm Türkiye’de kaldırılması sonrası ise feribotlardaki yolcu kapasitesi sınırlandırılması sona erdi. Daha önce uygulanan yüzde 80’lik yolcu kapasite sınırlandırılması kaldırıldı, tam kapasiteye geçiş yapıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Bu sadece iki ülke insanını ilgilendiren bir taşıma şekli değil. Dünyanın birçok yerinden gelip, önce Türkiye’yi gezdikten sonra Yunan adalarına gitmek isteyen bir kesim var. Özellikle Güney Amerikalılar, bunu tercih ediyor. Ekonomik ve ticari açıdan da bu önemli. Yunan adalarından Türkiye kıyılarına gelip, Türkiye’de alışveriş yapılması da söz konusu. Her geçen gün artan bir ivme var. Eskiden sadece tek yönlü bir Trafik vardı. Ancak şu anda karşılıklı bir trafik gündemde. Gelip burada alışverişlerini yapabiliyorlar” bilgisini verdi.

Deniz turizmiyle ilgili de konuşan Yusuf Öztürk, “Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle deniz turizmine bir etkisi olup olmayacağına dair şüphelerimiz vardı. Ancak bu şüphelerimizin yanlış olduğunu gördük. Turizmimiz her geçen gün artıyor. Yat turizminin özellikle mavi yolculuk kısmında daha iyi noktalara geleceğinden eminim. Özellikle Antalya, Marmaris, Fethiye ve Bodrum bölgelerinde yoğunluk var. Özellikle yabancı turist açısından rezervasyonlar çok iyi gidiyor” dedi.