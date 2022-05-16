DFDS, Mavi ANLAŞMA’ya İmza Attı

11 Mayıs 2022 tarihinde Trieste & Monfalcone Limanları’na yanaşan ve demirleyen gemilerden kaynaklanan hava kirletici emisyonların azaltılmasına yönelik Gönüllülük Anlaşması, Doğu Adriyatik Denizi Liman İdaresi, Trieste Limanı Başkanı, Monfalcone Limanı Başkanı, Deniz Taşımacılığı Şirketleri ve Deniz Taşımacılığı Acenteleri tarafından Trieste’de imzalandı.

Gönüllülük Anlaşması gereğince, Trieste Limanı’na veya Monfalcone Limanı’na yanaşma sırasında yakıt değişimi veya emisyon azaltma taahhütlerine alternatif uygunluk yöntemleri için izlenecek prosedürler direktiflerde ilgililere bildirilecek.

Deniz ve denizde insan yaşamının korunmasına yönelik güvenli seyir gerekliliklerine halel getirmeksizin, egzoz gazlarının atmosfere salınmasının kısıtlanması amacıyla ana ve/veya yardımcı motorların kullanımını optimize etmek adına, liman bölgesinde seyir, demirleme/demir alma manevraları sırasında ve demirlenmiş haldeyken doğru denizcilik uygulamalarına uygun olarak her türlü teknik önlem alınacaktır.

DFDS Akdeniz İş Birimi Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Bozkurt, “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak sürdürülebilirlik vizyonuyla çevresel ayak izimizi kademeli bir biçimde azaltarak 2050 yılına kadar iklim nötr duruma gelmeyi taahhüt ediyoruz. Hedefimiz 2030 yılında karbon (CO2) emisyonlarını %45 oranında azaltmak. Paydaşlarımızla Mavi Anlaşma’ya imza atarak sürdürülebilir ekonomiyi desteklemeye ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına destek olmaya devam ediyoruz.” dedi.