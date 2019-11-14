“Gençlerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor”

Deniz Kültürü Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Dr. Hakkı Şen İklim Değişikliği Kurultayı’nı düzenlemekteki amaçlarının çocuklara ve gençlere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin geleceğimiz için büyük bir sorun oluğunu anlatmak ve bu konuda onları bilinçlenmesini sağlamak olduğunu açıkladı. Şen, yerel yönetimleri de eleştirerek, “Bu konuda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor, ama kurultaya davet etmemize rağmen hiçbir yerel yönetici katılım göstermedi” dedi.

“İklim değişikliğinin önüne geçmek için eğitim şart”

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da İklim Değişikliği Kurultayı’nın çok önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Dünyanın en önemli sorunlarının başında yer almaya başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda eğitimcilere çok iş düştüğünü söyledi.

“Çevreye verilen zarar insana zarar olarak geri dönüyor”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise iklim değişikliğinin etkisinin sadece sıcaklıklardaki artış olarak karşımıza çıkmadığının altını çizdi. Kıran, “Çevreye verilen her zararın, insanlığa artan oranda geri döndüğünü küresel ölçekte yaşadığımız örneklerle görüyoruz. Bu ciddi tehdit karşısında mutlaka önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.

“Sektör olarak tüm anlaşmaların tarafız”

Kurultayda masaya yatırılan konulardan biri de denizcilik sektörünün iklim değişikliğine etkisiydi. Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Türkiye denizcilik sektörü, deniz çevresinin korunmasına atfettiği öneme istinaden, bu yöndeki tüm uluslararası anlaşmalara taraf olmuş ve bu anlaşmaların gereklerini yerine getirmek için elinden geleni büyük bir azim ve gayretle yapmaya çalışıyor.”

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün kararı ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde kükürt içeriği en fazla yüzde 0.5 olan yakıtların kullanımına başlanacağına dikkat çeken Kıran, gemi sahiplerine yeni uygulamanın maliyetini açıkladı. Kıran, “Önümüzdeki beş yıl boyunca yeni IMO düzenlemelerine uyumun gemi sahiplerine toplam maliyetinin yaklaşık 300 milyar dolar olması bekleniyor. Toplam maliyet 1 Ocak 2020'den itibaren düşük kükürtlü yakıtlara geçiş yapmak için değişen küresel ihtiyacın uygulamasının maliyetini de içeriyor” ifadesini kullandı.

"Paris Anlaşması'nı imzalayın!"

Kurultaya 12 yaşındaki aktivist Samra Samer de katıldı. Samer büyüklerine seslendi. Çocuklara temiz bir dünya bırakılmasını isteyen Samer, Paris Anlaşması’nın önemine dikkat çekti ve bir an önce devletlerin bu anlaşmayı imzalamasını istedi. 12 yaşındaki aktivist Samer, şunları kaydetti: “Paris İklim Anlaşması’nın imzalanıp, onaylanmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. İklim krizinin okullarda zorunlu ders olmasını istiyoruz. ‘İklim değişikliği’ değil, ‘iklim krizi’ denmesini istiyoruz. Çünkü siz bir gün kalp krizi geçirseydiniz ve biz ona ‘kalp değişikliği’ deseydik garip olurdu. Tamamen barışçıl iklim grevlerimiz devam edecek."

Kıran’a ‘Deniz Yıldızı Çevre Ödülü’ verildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar’a, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Deniz Kültürü Derneği Başkanı Hakkı Şen tarafından ‘Deniz Yıldızı Çevre Ödülü’ takdim edildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır da kurultaya katılan ve iklim sorununa karşı gösterdiği duyarlılıkla dünyada başlayan kitlesel harekete Türkiye’den ilk ses veren isimlerden olan 12 yaşındaki Samra Samer’e ödülünü verdi.

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