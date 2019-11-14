YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, IAMU’ya üye oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, dünya denizciliğinde söz sahibi üniversite ve fakültelerin yer aldığı Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU)’ne üye olmak için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nin başvurusunu incelemeye alan Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) temsilcisi bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesin’ni 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bu ziyaret sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi ile ilgili hazırlanan rapor, IAMU’nun 31 Ekim 2019 tarihinde yapılan 10. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşüldü ve YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nin üyeliği kabul edildi.

1999 yılında kurulan ve dünya denizciliğinde söz sahibi olan üniversite ve fakültelerin oluşturduğu Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne, (International Association of Maritime Universities – IAMU)’nun 5 kıtada ve 33 ülkede yaklaşık 66 üyesi bulunmaktadır.

Denizcilik Eğitimi ve Öğretiminde (MET) mükemmelliğe ve denizcilik alanındaki araştırmalarda mükemmelliğe adanmış uluslararası bir üniversite topluluğu olan Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU)’nun üyeleri arasında Piri Reis Üniversitesi de bulunuyor.

IAMU'nun kurucu üyeleri ise şunlardan oluşuyor.

Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Ulaştırma Akademisi (Afrika)

Avustralya Denizcilik Koleji (Okyanusya)

Cardiff Üniversitesi (Batı Avrupa)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (Akdeniz, Karadeniz, Orta ve Doğu Avrupa)

Kobe Ticaret Deniz Üniversitesi (Asya)

[şimdi Kobe Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürüldü]

Maine Denizcilik Akademisi (Amerika ve Karayipler)

Dünya Denizcilik Üniversitesi (Genel temsil)

Vira Haber