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Türkiye'de Koronavirüs ile Mücadelede Son Durum

Türkiye'de Koronavirüs ile Mücadelede Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini dün resmi Twitter hesabından paylaştı.

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Bakan Koca, 3.672 testin sonuçlandığını 293 yeni tanı konulduğunu belirtti. 7 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son açıklamayı 23 Mart Pazartesi akşamı Twitter hesabı üzerinden yaptı. İşte Koca'nın yaptığı açıklama:

"Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar."

Vira Haber

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