Fatih Terim Koronavirüse Yakalandı! Üzücü Haber Geldi

Galatasaray bugünlerde Koronavirüs paniği yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Abdurrrahim Albayrak ve eşinde Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu kez koronavirüs Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sıçradı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Fatih Terim Twitter üzerinden yaptığı açıklamada :

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." Dedi.

Fatih Terim yaptığı açıklamanın ardından spor camiasından peş peşe açıklamalar geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere futbol kulüplerinin resmi hesaplarından geçmiş olsun mesajları geldi.

Dünyada önde gelen spor gazeteleri de son dakika haberi olarak geçti.

Vira Haber