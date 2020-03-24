Karantina Haberleri Gelmeye Devam Ediyor

Çin'de ortaya çıkıp ve tüm dünyada korkutucu bir şekilde yayılmaya devam eden koronavirüsüne karşı Türkiye’de sıkı önlemler alınmaya devam ediyor.

Uluslararası taşımacılık yapan 88 tır şoförü Ro-Ro gemisi ile Karasu Limanından ülkeye giriş yaptı. Yapılan ilk sağlık taramasından sonra şoförler, polis eşliğinde 2 otobüs ile Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Arif Nihat Asya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda da bir kez daha kontrolden geçirilerek yurda yerleştirildi.

Yurt girişinde AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Ukrayna'dan gelen şoförler kayıtları yapıldıktan ve 2'nci sağlık taramasından geçirildikten sonra 14 gün boyunca kalacakları odalarına yerleştirildiler.

Vira Haber