Çeşme Ulusoy Limanı İle İlgili Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Ticaret Bakanlığından basına yansıyan haberler doğrultusunda yapılan açıklamada, Çeşme Gümrük Müdürlüğüne haftanın 3 günü 3 geminin Çeşme - İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yaptığı belirtilerek, "28 Şubat tarihinden itibaren yolcu ve şoförlerin girişleri durdurulmuş, gelen gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır. Mürettebatın gemiden çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte ve gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir." ifadesini kullanıldı.

LİMANA GİREN TÜM SAHA ÇALIŞANLARININ GÜNLÜK ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

"Gemi yanaşınca kapakları dezenfekte edilmekte, koruyucu maske ve her türlü önlem alınmış olarak özel çekici ile dorseler alınmakta, çekici ve gemiden çıkış yapan her dorse dezenfekte edilmektedir. Gemi tamamen boşaltılınca da tekrar dezenfektasyon işlemi yapılarak yükleme başlatılmaktadır.

Liman gümrüklü sahasına, gemi ile gelen dorseleri almak için giriş yapmak isteyen sürücülerin 14 gün içinde yurt dışından ülkemize giriş yapıp yapmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü Veri Tabanından sorgulanmakta, uygun olanlar limana alınmaktadır.

Sistem üzerinde yapılan araştırmada uygun olmadığı tespit edilenler hakkında ise karantina yetkililerine bilgi verilmek suretiyle işlem yapılmakta ve uygulama hassasiyetle takip edilmektedir. Öte yandan Liman İşletmesi güvenliğince, limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır."

“GEMİ STERİL EDİLDİ”

İddialara konu olan "U15 RO-RO" gemisinin, 17 Mart'ta İtalya Trieste limanından hareket ettiği 20 Mart'ta Çeşme limanına yanaştığı belirtilen açıklamada, geminin limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapaklarının steril edilmek üzere ilaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediğine, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmediğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Boşaltmayı yapacak kapalı kabinli çekiciler de ilaçlama işlemine tabi tutulmuş, işlem esnasında görev yapan personele yönelik olarak da maske, eldiven ve diğer koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmıştır.

Karaya çıkartılan her dorse ve araç ayrıca ilaçlanmıştır. Kargonun boşaltılmasından sonra gemi tamamen ilaçlanarak steril hale getirilmiş, 21 Mart sabah 06.15’te Trieste limanına hareket etmiştir.

Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, gemi limana yanaşmadan önce 17 Mart'ta ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezince hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19 Mart tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir.

Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir”.

Vira Haber