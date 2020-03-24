Kapalı Çarşı Kapatıldı mı?
İstanbul'da Kapalıçarşı koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler çdahilinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı.
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Dün koronavirüs sebebiyle Kapalı Çarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirilmiş, giriş-çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulmuştu.
Çarşı bugün ise ziyaretçilere tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Salgın, Türkiye
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