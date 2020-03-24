Koronavirüsten Sonra Dünya Bu Yeni Virüsle Çalkalanıyor

Çin'in Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste yaşamını yitirdiği, yapılan test sonucunda ise hantavirüsünü taşıdığı belirtildi. Koronavirüs salgının ardından ortaya çıkan bu durum endişeye sebep oldu.

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.

Global Times'ın haberinin ardından sosyal medyada yeni bir salgının ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter'da "hantavirüs" etiketi dünya çapında trend oldu.

“SALGIN TEHLİKESİ YOK”

İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

RNA virüsü olan hantavirüs adını ilk izole edildiği yer alan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden alıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünde olduğu gibi hantavirüs de kanamalı ateş ile seyrediyor.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Yorgunluk, ateş, kas kütlelerinde ağrı ve kanama gibi belirtiler veren hantavirüsü de hpiertansiyon, akciğer ödemi, böbrek yetmezliğine neden olup ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve bulantı gibi belirtiler de yine bu virüsün belirtileri arasında yer alıyor.

Vira Haber