Mersin Limanı'nda Örnek Koronavirüs Önlemi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), Koronavirüs önlemleri dahilinde ziyaretçi girişlerini durdururken, vardiya sistemi haricinde kalanlar için uzaktan çalışma sitemini başlattıklarını duyurdu.

İşte o açıklama:

“Limanda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, 23 Mart 2020 itibarıyla bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir.

Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir. Operasyon/dokümantasyona ilişkin talepleriniz ve ilgili tüm konularda halihazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz ‘Canlı Destek’ uygulamamız ile ‘webdestek@mersinport.com.tr’ adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin en kısa sürede sağlıkla sona ermesini diler, iş birliği, dayanışma ve anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.”

Vira Haber