Türkiye’de ve Dünya’da Süper Ay Manzaraları

1- Süper Ay, 8 Nisan'da gözlemlendi. (ANKARA)

2- Gökyüzünde büyülü bir atmosfer oluşturan Süper Ay, çıplak gözle görülebiliyor. (BERLİN)

3-Ay tutulması da Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasına girip, Ay’ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. (BİLECİK)

4-Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor. (EDİRNE)

5- "Süper Ay" Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. (İSTANBUL)

6-Dünyanın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. (KAYSERİ)

7- Süper Ay'ın ilki, 9 Şubat’ta gözlemlendi. (NEW YORK)

8-Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok. (OVACIK)

9-Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. (WHASHTON)

10- Yılın diğer Süper Ayı ise 7 Mayıs'ta gözlenebilecek. (TEKİRDAĞ)

Vira Haber