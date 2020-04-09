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Türkiye’de ve Dünya’da Süper Ay Manzaraları

Türkiye’de ve Dünya’da Süper Ay Manzaraları

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay” Türkiye’den de gözlemlendi. Peki Süper Ay nedir?

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1- Süper Ay, 8 Nisan'da gözlemlendi. (ANKARA)

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2- Gökyüzünde büyülü bir atmosfer oluşturan Süper Ay, çıplak gözle görülebiliyor. (BERLİN)

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3-Ay tutulması da Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasına girip, Ay’ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. (BİLECİK)

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4-Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor. (EDİRNE)

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5- "Süper Ay" Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. (İSTANBUL)

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6-Dünyanın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. (KAYSERİ)

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7- Süper Ay'ın ilki, 9 Şubat’ta gözlemlendi. (NEW YORK)

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8-Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok. (OVACIK)

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9-Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. (WHASHTON)

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10- Yılın diğer Süper Ayı ise 7 Mayıs'ta gözlenebilecek. (TEKİRDAĞ)tekirdag-001.jpg

 

Vira Haber

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