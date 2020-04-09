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İMEAK Deniz Ticaret Odası Canlı Yayın İzle

İMEAK Deniz Ticaret Odası Canlı Yayın İzle

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın bu ay ki meclis toplantısı koronavirüs nedeniyle online olarak yapılıyor. Canlı Yayını izleyebilirsiniz.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın bu ay ki meclis toplantısı koronavirüs nedeniyle YouTube ve zoom üzerinden online olarak canlı yayınla gerçekleştiriliyor.

İşte Canlı Yayın:

Vira Haber

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