İMEAK Deniz Ticaret Odası Canlı Yayın İzle
İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın bu ay ki meclis toplantısı koronavirüs nedeniyle online olarak yapılıyor. Canlı Yayını izleyebilirsiniz.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın bu ay ki meclis toplantısı koronavirüs nedeniyle YouTube ve zoom üzerinden online olarak canlı yayınla gerçekleştiriliyor.
İşte Canlı Yayın:
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Ticaret Odası, Koronavirüs
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