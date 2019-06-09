Türkiye'den çıkan gemi, İsrail açıklarında yandı!

Türkiye'nin Mersin limanından İsrail'e gelen Panama bandıralı kargo gemisinde Hayfa limanı yakınlarında çıkan yangın, İsrail Deniz Kuvvetlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İsrail ordusu basın ofisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarında demirli yabancı bir kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İsrail polisi ve Deniz Kuvvetlerinin müdahale ettiği belirtildi. Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve gemideki mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

MSC Canberra isimli geminin Türkiye'den çıktığı ve Hayfa Limanı'na girmek üzere olduğu, Hayfa'nın birkaç kilometre ilerisinde ise alev aldığı duyuruldu.

İsrail basını, gemide kaç kişi bulunduğuna dair net bir bilgin olmadığını, kazada zarar gören olup olmadığının bilinmediğini, yangında bir terör ya da saldırı şüphesi olduğunu belirtti. İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiği ifade edildi.

Olayın ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, kargo gemisinin Panama bandıralı olduğu, cuma günü Mersin limanından hareket ederek İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanına geldiği aktarıldı.

Yangının gemide bulunan bazı yolcular tarafından çıkarıldığı iddia edilen haberlerde, gemideki durumun kontrol altına alındığı ve olayın terörle bağlantısı olmadığı kaydedildi.

Vira Haber