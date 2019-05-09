Çinli şirketler Irak’ta gaz işleme tesisi kuracak

Irak ve Çin Ulusal Petrol Şirketi’nin (CNPC) bağlı ortaklığı PetroChina, Irak'ın güneyinde bulunan dev Halfaya petrol sahasından çıkan doğalgaz ile ilgili 1,07 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı. Bağdat’ta Petrol Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde PetroChina, Çin Petrol Mühendisliği ve İnşaat Şirketi (CPECC) ile gaz işleme tesisi (GPP) projesi için sözleşme imzaladı. Ayrıca sahanın sahibi Maysan Oil Company, CPECC ile yapılan sözleşmede yer alan gerekli şartnamelerin uygulanmasını sağlamak için Halfaya petrol sahası ana operatörü PetroChina ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

GÜNDE 300 MİLYON M3 GAZ İŞLENECEK

Anlaşma, Irak'ın Amarah kentinin doğusunda bulunan Halfaya petrol sahasından günde yaklaşık 300 milyon metreküp gaz işlemeyi hedefliyor. 30 ay sonra tamamlanması planlanan proje ile Halfaya Irak’taki gaz ateşlemelerini önleyen ilk petrol sahası olacak. Tesis, gaz ateşlemesi kaynaklı çevre kirliliğini azaltmaya katkıda bulunmasının yanında Maysan'daki elektrik santrallerine kuru gaz sağlayarak elektrik kesintisi sorununu gidermeye önemli katkı sağlayacak.

Sahanın günlük petrol üretim kapasitesi yaklaşık 400 bin varil civarında.

Vira Haber