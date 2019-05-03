Dünyanın en küçük adası 306 metrekare

Minik ada, New York'un biraz dışındaki St. Lawrence nehri üzerine konumlanmış. 306 metrekare genişliğindeki adada sadece bir ev ve bir ağaç bulunuyor. "Dünyanın yaşanabilir en küçük adası" 1950'li yıllarda satın alınarak özel mülk haline getirildi.

Eskiden Hub Adası olarak bilinen özel ada, 1950'lerde bir tatil evi inşa etmek isteyen zengin Boyland ailesi tarafından satın alındı. Aile, şehirden kaçmak için adaya ufak bir ev inşa ettirdi. Ancak adanın bu kadar ilgi görmesinden sonra ailenin yalnız vakit geçirme hayalleri suya düştü tabii ki...

Kanada'nın Ontario eyaletini birbirinden ayıran St. Lawrence nehri üzerinde ise 1,864 adacık yer alıyor.

Bölgedeki kara parçalarının ada olarak nitelendirilebilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Örneğin yıl boyunca su seviyesinin üzerinde kalması ve üzerinde ağaç yetişmesi gibi... Dünyanın en küçük adası da bu kriterleri karşılıyor.

St. Lawrence üzerindeki adacıklar, ziyarete açık değil. Ancak turistler su üzerinden adaları görebilmek için tekne turlarına katılabiliyor.

Vira Haber