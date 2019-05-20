Donanmada 4 muhrip emekliye ayrıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (People's Liberation Army Navy/PLAN), 16 Mayıs'ta Lushun'daki Kuzey Deniz Filosu üssünde düzenlediği bir törenle, dört adet 051 (NATO Çağrı Kodu Luda) sınıfı muhrip emekliye ayrıldı. Kaifeng (flama numarası 109), Dalian (110), Zunyi (134) ve Guilin (164) olarak adlandırılan gemiler, 10’uncu muhrip filosuna atanmışlardı ve 30 yıldan fazla süredir hizmetteydiler. Her ne kadar Model 051 sınıfındaki silah sistemleri modernize edilse de PLAN’da hizmet veren muhriplere kıyasla sınırlı yeteneklere sahipti. PLAN toplam 17 adet Luda’ya sahipti. Gemilerin emekliye ayrılma süreci 2007’de başladı ve 2022’de tamamlanacak.

051 sınıfı gemilerde dört kazan ve iki buhar türbini bulunuyor. Sistemin çalışması insan gücünü gerektiriyor. Daha önce hizmetten çıkarılmış gemilerin birçoğu yüzen müze sergisi haline geldi.

Vira Haber