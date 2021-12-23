Türkiye'den Madagaskar’daki Gemi Kazası İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar’ın kuzeydoğu açıklarında bir geminin batması sebebiyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Madagaskar’ın kuzeydoğu açıklarında dün (21 Aralık) bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yetkilisi Mamy Randrianavony, yolcu taşıma izni olmayan bir yük gemisinin, çok sayıda yolcu alması nedeniyle 20 Aralık gecesi alabora olduğunu açıklamıştı. Batan teknede bulunan yolculardan 64'ünün hayatını kaybettiğini aktaran Randrianavony, kaza sonrası 50 kişinin kurtarıldığını, kaybolan 24 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.