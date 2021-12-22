Yunanistan’da Göçmen Teknesi Battı

Yunanistan’ın Bolukendire adasının güneyinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Yunanistan Sahil Güvenliği, 12 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Bolukendire adasının güneyinde göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk raporlara göre teknede 32 kişinin bulunduğu ancak kurtulanlardan birinin teknede 50 kişinin bulunduğunu söylediği belirtildi.

Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, Bolukendire adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu bir kişinin boğulduğunu ve düzinelerce kişinin kaybolmasından endişe edildiği vurgulandı.

ÇOĞU IRAK VE SURİYE’DEN GELENLER

Kurtarma ekipleri, teknedekilerin çoğunun Irak ve Suriye’den gelen göçmenler olduğunu aktardı.

Yunanistan, Türkiye’den gelen sığınmacılar için Avrupa Birliği’ne giden ana yollardan biri olarak kabul ediliyor ve her yıl binlerce göçmen iki ülke arasındaki sularda can veriyor.

Arama kurtarma operasyonu Salı günü geç saatlerde başladığı ve dört sahil güvenlik botu, bölgede seyreden beş gemi, iki helikopter ve bir C-130 uçağı içerdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, helikopterler ve botlarla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.