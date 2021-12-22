Balıkçı Teknesi 10 Saatte Limana Yürütüldü

Karacabey ilçesinde 200 tonluk balıkçı teknesini liman sahasına götürmek için bir markete ait duvar yıkıldı, elektrik şirketi personelince bazı kablo ve direklerde önlem alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bir atölyede üretilen 200 tonluk balıkçı teknesi, karadan yürütülerek liman sahasına getirildi.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gökmen Civelek'in akrabalarıyla kurup işlettiği atölyede inşa edilen balıkçı teknesini liman sahasına götürmek için bir markete ait duvar yıkılırken, elektrik şirketi personelince bazı kablo ve direklerde önlem alındı.

Yaklaşık 40 kişilik ekibin vinç, 3 kepçe ve 3 traktör yardımıyla gerçekleştirdiği çalışma 10 saat sürdü. Balıkçı limanına çekilen tekneye burada ilave parçalar monte edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen atölye sahibi Gökmen Civelek, kısıtlı imkanlarla üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Mahallede kullanabilecekleri alanın yeterli olmadığını belirten Civelek, "Bu durum daha fazla üretim yapmamıza engel oluyor. Liman sahası içinde veya yakınında yer var ama prosedürler nedeniyle kiralayamıyoruz. Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Yetkililer bize kiralayacağımız alan göstersinler sadece. Projelerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

Sedat Civelek ise teknenin, tamamlandığında 350 tonluk ağırlığa sahip olacağını vurgulayarak, "Bundan sonra yapacağımız 3 tekne daha var ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden blok halinde yapıp, buraya getirip burada tamamlayıp suya indiriyoruz. Şu an yanımızda 15 personel var. Burada en az 100-150 kişiye istihdam sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Kurşunlu Mahallesi'ne büyük bir tekne üretim tesisi kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.