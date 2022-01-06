Türkiye'nin Deniz Gücü Dünya Medyasında

Türk savunma sanayiinin denizdeki hamleleri yayın organlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin bu kez de denizdeki hamleleri küresel savunma yayın organlarının dikkatini çekti. İngiltere merkezli Jane's Defense ve ABD'nin en büyük savunma ve askeri yayın organı Defense News, Türkiye'nin deniz gücündeki atılımlarına birinci sayfalarından yer vererek okuyucularına duyurdu. Jane's Defense'in ardı ardına yayınladığı haberlerde, Türkiye'nin deniz gücündeki yatırımları gözler önüne serildi.

Söz konusu haberde SSB'nin üç yeni İstanbul sınıfı fırkateyn için ihale açtığı bilgisini paylaştı. Haberde, Türkiye'nin yeni fırkateynlerle deniz kuvvetlerini güçlendireceği bilgisi paylaşıldı. Defense News'te de, 'Türkiye üç yeni fırkateyn için fiyat teklifi açıyor' başlıklı haberde, MİLGEM kapsamında hizmete giren gemilerin ardından, beşinci gemi olan I sınıfı Fırkateyn TCG İstanbul'un inşa halinde olduğu ve tüm gemilerin yüzde 75'inin yerli üretim olduğunun altı çizildi. Yeni ihaleyle MİLGEM'in altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerinin de inşa edilmeye başlanacağı ifade edilen haberde, yeni fırkateynlerle Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin gücünü artırdığına vurgu yapıldı.

