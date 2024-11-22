Türkiye’nin En Büyük Balıkçı Barınağının Yüzde 70'i Tamamlandı

Giresun’un Uzuncakum mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı projesinin yüzde 70’lik kısmı tamamlandı. Projenin 2026 yılı içerisinde hizmete girmesi beklenirken, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Balıkçı barınağı ve limanının ana mendirek uzunluğunun 935 metre, tali mendirek uzunluğunun 260 metre, rıhtım uzunluğunun 768 metre ve çekek yerinin ise 360 metre olacağını belirten Temür, bu özellikleriyle projenin sadece büyüklük açısından değil, aynı zamanda bir ticaret merkezi haline gelmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

2021 yılında 85 milyon 979 bin 124 TL’ye ihale edilen Giresun Balıkçı Barınağı Projesi için bugüne kadar KDV ve fiyat farkı dahil toplam 237 milyon 180 bin TL harcama yapıldığı ifade edildi. Temür, işin toplam maliyetinin 500 milyon TL olarak öngörüldüğünü ve projenin 2026 yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Vira Haber