İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

A+A-

Yapılan uyarıda, “Son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Cumartesi günü (23.11.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü (24.11.2024) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber 


Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.