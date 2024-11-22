Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Cumartesi günü (23.11.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü (24.11.2024) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber