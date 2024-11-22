Ege ve Akdeniz'de Balıkçılığı İzleme Çalışmaları Muğla'da Devam Ediyor



Çalışmalar, Gökova ve Güllük Körfezleri üzerinde gerçekleştirildi. Gırgır, trol ve uzatma ağları kullanılarak temin edilen balıkların boy, ağırlık, cinsiyet, üreme verileri ve yaş tayini gibi biyolojik özellikleri incelendi. Balıkların yaş tayini için otolit örnekleri alındı ve detaylı analizler yapılmak üzere laboratuvara teslim edildi. Deniz ekosistemlerinin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında uzmanlar tarafından, denizlerin geleceğini koruma yolunda elde edilen verilerin, balıkçılık politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.



Vira Haber