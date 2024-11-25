Tamer Kıran’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilişinin yıldönümünde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda dünya her alanda hızla değişirken, bu değişime ayak uydurabilen, teknolojideki gelişmeleri çok iyi takip edip uygulayabilen, bilgiyi ustalıkla kullanabilen insan potansiyeline sahip ülkeler çağa damgasını vuracak.

Yeni nesilleri yetiştirmek gibi kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir görevi üstlenen maarif ordumuz, Türkiye’nin müreffeh yarınlarının inşasının şüphesiz en büyük mimarı olacaktır.

Denizcilikte eğitimin önemini bilen, eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğuna inanan, Türkiye Denizcilik Sektörünün çatı kuruluşu İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi ve mensupları olarak “en büyük projemiz” olarak nitelendirdiğimiz Piri Reis Üniversitemiz başta olmak üzere ülkemizde denizcilik alanında eğitim veren çok sayıda lise ve üniversitenin yanı sıra denizci akademisyenlerimize destek sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz.

Bu düşüncelerle; Başöğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş, görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmet ve hürmetle anıyorum.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, şükran ve saygılarımı sunuyorum.