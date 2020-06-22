Türkiye'nin En Önemli Askeri Denizcilik İhracatı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı.

Gemilerin en önemli platform sistemlerini oluşturan ana tahrik sistemleri, gemilerin hareketini sağlıyor. STM sorumluluğunda gerçekleştirilecek çözüm sayesinde Pakistan Donanması, günümüz teknolojik yenilikleriyle gücüne güç katacak.

STM, ULUSLARARASI TECRÜBESİYLE KATKI SAĞLAYACAK

ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM korvetlerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Karaçi Tersanesi'nde yapılacak. STM, Türkiye'nin en önemli askeri denizcilik ihracat projesine uluslararası tecrübesiyle katkı sağlayacak.

STM, yurt içinde Türk Donanması'nın ihtiyaçları için geliştirilen MİLGEM Projesi'nde de kritik görevler üstlendi. Mühendislik deneyimiyle Türk sanayisinin azami katılımını sağlayarak yerlileştirmeye önemli katkılar sundu.

Vira Haber