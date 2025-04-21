Türkiye’nin İlk Yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi Göreve Başladı

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilik alanında attığı yerlileştirme ve millileştirme adımlarının meyvelerini topluyor. Su üstü savaş gemilerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen, Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS), STM’nin yerlileştirme çalışmaları ile 2023 yılında Türkiye’ye kazandırılmıştı.

Yerli HEGİDAS Göreve Başladı

STM ile Berkin Savunma Sanayi Mühendislik Ticaret A.Ş.’nin ortaklaşa geliştirdiği HEGİDAS, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen korvet ihracat projesinde, gemiye entegre edildi. Kabul testlerini başarıyla geriden bırakan Türkiye’nin yerli HEGİDAS’ı, devreye alındı ve göreve başladı. İlk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen HEGİDAS sistemi, ilk kez bir ihracat projesi kapsamında kullanılmaya başlanmış oldu.

12 Ayrı Savaş Gemisinde Görev Yapacak

Yerli olarak üretilen HEGİDAS’ın, STM ana yükleniciliğinde ihracat kapsamında inşa edilen bir korvete daha entegre edilecek. Bunun yanı sıra, sistemin Malezya Korvet Projesi’nde 3 korvete, yurt içinde de Milli Gemi Projesi MİLGEM İstif Sınıfı’nın 6-12 arasındaki tüm gemilere entegre edilmesi planlanıyor. HEGİDAS, yurt içi ve yurt dışında toplamda 12 suüstü platformunda göreve alınacak.

Helikopter Pilotlarının Gözü Kulağı: HEGİDAS

Görsel yönlendirme ve uçuş güvertesi aydınlatma ekipmanlarından oluşan, sistem ekipmanlarının uygun konfigürasyonda çalışmasını sağlayan yazılımları barındıran HEGİDAS, pilotların helikopteri gemiye güvenli bir şekilde yaklaştırması ve indirmesi için kritik bir rol oynuyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen HEGİDAS ile helikopterler hem gündüz hem de gece operasyonlarında, gemiye güvenli iniş gerçekleştirebilecek. Pilotlara görüş şartlarının uygun olmadığı ve gece durumunda emniyetli bir şekilde operasyon yapmasına imkan tanıyan HEGİDAS, pilot iş yükünü en az seviyeye indiriyor. HEGİDAS, helikopter platformuna sahip korvet, fırkateyn, lojistik destek veya tanker gemileri dahil olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek.

Vira Haber