Türkiye'nin Mühendis Kızları Müzik Grubu Kendi Şarkısını Yaptı

Proje kapsamında her yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde mühendislik eğitimi alan kız öğrenciler; mezunlar, gönüllü mentorlar ve rol modellerle İstanbul’da bir araya geliyor. Eğitimler, ilham veren konuşmalar ve sosyal etkinliklerle dolu dolu geçen bu seneki 5. İstanbul Buluşması’nda öğrenciler, Avrupa Müzik’in desteğiyle gerçekleştirilen atölyede müzik grubu Gripin ile Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin şarkısını yazıp, besteledi.

Kolektif bir çalışmayla proje şarkısını oluşturan Türkiye’nin Mühendis Kızları, kendileri gibi mühendislik okumak isteyen ve/veya okuyan genç kadınlara rol model olarak, mesleklerin cinsiyeti olmadığı ve kadınların her sektörde başarılı olabileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

#ŞimdiBizimZamanımız diyen Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın sesini daha fazla kişiye ulaştırabilmek için sosyal medya hesaplarımızdan siz de şarkıyı paylaşabilirsiniz.

Keyifli dinlemeler!

Biz Mühendis Kızlarız

Emek verip, yol çizmeye

Kadının gücünü göstermeye

Dünyayı değiştirmeye hazırız.

Engellerden yılmayız

Şimdi bizim zamanımız

Dünyayı değiştirmeye hazırız.

Biz mühendis kızlarız!

Şarkıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=PIYRouyuitg

Vira Haber